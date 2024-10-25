Beşiktaş’tan Lyon’a olay gönderme. Ortalık ayağa kalktı

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Beşiktaş’tan Lyon’a olay gönderme. Ortalık ayağa kalktı

Beşiktaş’ın Lyon’u mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası sosyal medyada olay çıktı. Beşiktaş’ın Fransız ekibine olay göndermesi ortalığı ayağa kaldırdı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Lyon'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazandı. Maçın ardından büyük galibiyeti kutlayan Kara Kartal, Lyon'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Beşiktaş, Lyon'un 2017 yılında aslan emojileri arasında tek kartal emojisi kullanarak yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Tek başına ama kedigillerin üstünde bir kartal!" ifadelerine yer verdi.

Siyah Beyazlıların bir sonraki paylaşımında ise “Senin için yeni logo” mesajı yer aldı.

Beşiktaş, 21 Nisan 2017'de UEFA Avrupa Ligi maçında Lyon ile karşı karşıya gelmişti. Rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Siyah-beyazlılar, rövanş maçını 2-1 kazanmış ancak penaltılar sonucunda mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti.

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