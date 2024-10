Beşiktaş’tan Lyon’a olay gönderme. Ortalık ayağa kalktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Lyon'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazandı. Maçın ardından büyük galibiyeti kutlayan Kara Kartal, Lyon'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Beşiktaş, Lyon'un 2017 yılında aslan emojileri arasında tek kartal emojisi kullanarak yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Tek başına ama kedigillerin üstünde bir kartal!" ifadelerine yer verdi.

Siyah Beyazlıların bir sonraki paylaşımında ise “Senin için yeni logo” mesajı yer aldı.

New emblem for you. @OL pic.twitter.com/p1bMzg9Ueu