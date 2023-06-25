Beşiktaş'tan şaşırtan transfer. Emrecan Bulut kimdir?

Beşiktaş, sürpriz bir transfer yaptı. Siyah beyazlılar 2. lig takımlarından Somaspor'da forma giyen 21 yaşındaki Emrecan Bulut'u transfer etti.

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un transferi için kulübü Somaspor ile 200 bin euroya anlaşma sağladı.

EMRECAN BULUT KİMDİR?

26 Kasım 2002'de Ardahan'da doğdu.

2015 yılında Yunus Emre Belediyespor'da amatör olarak futbola başladı.

6 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karaköy Spor Futbol Kulübü'ne geçti.

Geçtiğimiz sezon başında Karaköy Spor Futbol Kulübü'nden Somaspor'a transfer oldu.

Somaspor'daki ilk yılında ligde 15 gol attı.

Sol kanatta forma giyiyor.