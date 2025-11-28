İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasını sarsan geniş kapsamlı bahis soruşturmasını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında 6157 futbolcu hakkında inceleme yapıldığı, dosyanın Türkiye’de bugüne kadar spor alanında yürütülen en kapsamlı adli çalışmalardan biri olduğu belirtildi.

BİR FUTBOLCU İTİRAF ETTİ

Soruşturmaya dahil edilen futbolcular arasında İkinci Lig’de forma giyen bir oyuncunun, bahis oynadığını itiraf ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Öte yandan Beşiktaş Spor Kulübü de başsavcılığa başvurarak işbirliği teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün, soruşturmanın şeffaf yürütülmesi için talepte bulunduğu ve gerekli bilgilerin paylaşımına hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Savcılık, futbolcuların bahis oynayıp oynamadıkları, bahis şirketleriyle herhangi bir bağlarının bulunup bulunmadığı ve sahadaki olası manipülasyon şüpheleri üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni ifadelerin alınması, inceleme alanının genişlemesi ve dosyaya ek iddianamelerin eklenmesi ihtimali gündemde.