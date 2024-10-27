Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'a dev zam! Serbest kalma maddesi dikkat çekti

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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'a dev zam! Serbest kalma maddesi dikkat çekti

Beşiktaş performansında gözle görülür artış sağlayan Semih Kılıçsoy için, derbi öncesinde düğmeye basarak harekete geçti ve maaşında iyileştirme yaptı. Genç yıldızın serbest kalma maddesine yönelik kulübün hamlesi ise dikkatleri çekti.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile ocak ayında imzalanan yeni sözleşmenin üzerinden bir görüşme daha gerçekleştirerek zam yapma kararı aldı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, genç golcünün maaşı 12 milyon liradan 22 milyon liraya çıkarıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş ile sözleşmesi 2028'e kadar olan futbolcunun kontrat süresi yine aynı kalacak. Semih Kılıçsoy'un sözleşmesine serbest kalma maddesi ise yine eklenmedi.

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SEMİH KILINÇSOY'UN SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maçta 517 dakika şans buldu. Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 4 kez asist yapma başarısı gösterdi.

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