Beşiktaş, spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın kulüp hakkında kullandığı ifadeler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Ekol Sports kanalında dile getirilen sözlere sert bir dille tepki gösterirken, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz. Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır. ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”



