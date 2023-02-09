Beşiktaş, Omar Colley transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Sampdoria Kulübü'nde forma giyen stoper Omar Colley'i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah beyazlılar, Gambiyalı futbolcunun transferini KAP'a da bildirdi.

30 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.”