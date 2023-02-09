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Beşiktaş, Omar Colley transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Sampdoria Kulübü'nden Omar Colley'i transfer ettiğini duyurdu

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:39
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Beşiktaş'tan stoper transferi

Beşiktaş, Omar Colley transferini resmen açıkladı
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Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Sampdoria Kulübü'nde forma giyen stoper Omar Colley'i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah beyazlılar, Gambiyalı futbolcunun transferini KAP'a da bildirdi.

30 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.”

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