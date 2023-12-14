Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması
Beşiktaş Kulübü, basında çıkan Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti iddialarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'tan transfer yalanlaması geldi.

Siyah - Beyazlı kulüp Weghorst ile ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir" denildi.

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği yazılmıştı.

Haberde ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadeleri kullanılmıştı.

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