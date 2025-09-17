Beşinci torun geldi: Gözler Ali Ağaoğlu'nun yeni sürprizinde!

Kaynak: Sabah Gazetesi
Beşinci torun geldi: Gözler Ali Ağaoğlu'nun yeni sürprizinde!

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, beşinci torununa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ailede gelenek haline gelen lüks hediye jesti, bu kez nasıl devam edecek diye merak ediliyor. Daha önceki torunlarına milyonlarca liralık daire ve villa hediye eden Ağaoğlu'nun, yeni doğan erkek torunu için hangi sürprizi hazırladığı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Ali Ağaoğlu'nun torun sayısı beşe ulaştı. Oğlu Alican ve gelini Miray Hanım'ın kızları Alin'i 2018'de, Selin'i ise 2019'da dünyaya getirmesiyle iki kız torun sahibi olan Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu sevincini ise kızı Sena Kırcal yaşattı.

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-3.jpg

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, eşi Koray Kırcal ile evli olan Sena Hanım, ilk oğlu Koray'dan sonra 2023'ün başında ikinci oğlu Koraslan'ı dünyaya getirmişti.

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-2.jpg

Sena Kırcal, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu da doğurdu ve yine bir oğlu oldu. Yeni doğan bebeklerine Korhun adını veren Sena-Koray Kırcal çifti, Ağaoğlu'na üçüncü erkek torununu hediye etmiş oldu.

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-4.jpg

Sena Kırcal birer yıl arayla üçüncü çocuğunu kucağına alırken, Ağaoğlu'nun oğlu Alican iki kızdan sonra çocuk yapmaya ara vermişti. Ali Ağaoğlu'nun torunları için cömert davranmasıyla biliniyor.

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-5.jpg

Kız torunları doğduğunda 280 metrekarelik lüks birer daire hediye eden Ali Ağaoğlu, ilk erkek torunu Koray'a ise villa vermişti.

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-10.jpg

Koraslan'a da doğar doğmaz lüks bir daire hediye eden Ağaoğlu'nun bu geleneği bozmayıp Korhun'a da bir daire veya villa hediye edeceği merak ediliyor.

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-11.jpg

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-12.jpg

besinci-torun-geldi-gozler-ali-agaoglunun-yeni-surprizinde-yenicag-14.jpg

Son Haberler
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı
Dağcıların tabiatla mücadelesi
Dağcıların tabiatla mücadelesi
"Geleneksel Oyunlar Tırı" Nevşehir'de çocuklarla buluştu
"Geleneksel Oyunlar Tırı" Nevşehir'de çocuklarla buluştu
Diyarbakır’da öğretmene veli saldırısı! Şok görüntüler
Diyarbakır’da öğretmene veli saldırısı! Şok görüntüler
Makineyi keserken kanlar içinde kaldı
Makineyi keserken kanlar içinde kaldı