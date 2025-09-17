Beşinci torun geldi: Gözler Ali Ağaoğlu'nun yeni sürprizinde!

Ali Ağaoğlu'nun torun sayısı beşe ulaştı. Oğlu Alican ve gelini Miray Hanım'ın kızları Alin'i 2018'de, Selin'i ise 2019'da dünyaya getirmesiyle iki kız torun sahibi olan Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu sevincini ise kızı Sena Kırcal yaşattı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, eşi Koray Kırcal ile evli olan Sena Hanım, ilk oğlu Koray'dan sonra 2023'ün başında ikinci oğlu Koraslan'ı dünyaya getirmişti.

Sena Kırcal, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu da doğurdu ve yine bir oğlu oldu. Yeni doğan bebeklerine Korhun adını veren Sena-Koray Kırcal çifti, Ağaoğlu'na üçüncü erkek torununu hediye etmiş oldu.

Sena Kırcal birer yıl arayla üçüncü çocuğunu kucağına alırken, Ağaoğlu'nun oğlu Alican iki kızdan sonra çocuk yapmaya ara vermişti. Ali Ağaoğlu'nun torunları için cömert davranmasıyla biliniyor.

Kız torunları doğduğunda 280 metrekarelik lüks birer daire hediye eden Ali Ağaoğlu, ilk erkek torunu Koray'a ise villa vermişti.

Koraslan'a da doğar doğmaz lüks bir daire hediye eden Ağaoğlu'nun bu geleneği bozmayıp Korhun'a da bir daire veya villa hediye edeceği merak ediliyor.