Besinlerin kralı olarak keşfedildi. Uzman isim tabak tabak tüketilmesini önerdi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, süper besin ya da besinlerin kralı olarak tanımladığı süt ürününü takipçileri ile paylaştı. Müftüoğlu, insanlar tarafından yüzyıllardır tüketilen yoğurdun her gün en az bir kase olacak şekilde tüketilmesi gerektiğini vurgularken, yoğurdun inanılmaz faydalarının göstermesi için ev yapımı olmasının şart olduğunu belirtti.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ev yapımı yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Yoğurt içerdiği bakteriler ile sindirim sağlını destekliyor ve sindirim sorunları ile mücadele etmeye yardımcı oluyor. Vücudu hastalıklara, enfeksiyonlara karşı korumada önemli bir rol oynuyor.

Protein ve kalsiyum bakımından zengin olan yoğurt kemik sağlığını destekler ve kasların güçlenmesine yardımcı olur. Kemik erimesi (osteoporoz) ile önemli bir mücadele aracıdır.

Yoğurt, içerdiği vitamin ve mineraller ile cilt sağlığını destekler. Yoğurdun maske gibi vücuda uygulanması cildin nemlenmesine, akne ve diğer cilt sorunlarına karşı yardımcı olur.

EV YAPIMI YOĞURT NASIL YAPILIR?

Ev yapımı yoğurt yapmak için 5 litre süt ve 3-4 yemek kaşığı yoğurt gereklidir.

5 litre sütü derin bir tencereye alarak, ara sıra karıştırın ve kaynamaya bırakın. Süt kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve havalandırarak karıştırın.

Ocağın altını kapatın ve sütün ılımasını bekleyin.

Yoğurt mayası için 3-4 yemek kaşığı yoğurdun içine sütten birkaç kaşık döküp, karıştırın daha sonra yaptığınız karışımı tencerenin içine dökün ve tekrar karıştırın.

Tencerenin ağzını kapadıktan sonra bezle örtün.

Tencereyi 5 veya 6 saat hiç açılmadan bekletin ve daha sonra açarak afiyetle tüketin.