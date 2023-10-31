Besle kargayı oysun gözünü atasözünün anlamı nedir?

Bazı kişiler kıymet bilmez kişilerdir. Bu kişilere istediğiniz kadar iyilik yapın, istediğiniz kadar yardımda bulunun, yine de onlar size kötülükle karşılık vereceklerdir.

Kendi yediklerinizden ve içtiklerinizden, rızkınızdan arttırarak beslediğiniz karga, günü geldiğinde sizin gözünüzü oyacaktır.

Ne zaman ki uzun yıllar boyunca emek verdiğiniz, yardım ettiğiniz kişiden yardımınızı kesersiniz, işte o kişi o zaman yardımlarınızı unutur ve size düşman kesilir.

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bunu yalanı annene nasıl söylersin, besle kargayı oysun gözünü...