Besni'de uyuşturucu ticareti. 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Besni'de uyuşturucu ticareti. 1 tutuklama
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.

Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanıcıları ve tacirlerine yönelik yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Şahsın evinde evinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 25 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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