Besnili iki kız kardeş feci kazada hayatını kaybetti

Gülhan Kocadayı - Adıyaman / Yeniçağ

Alınan bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adıyaman karayolunun 35'nci kilometresinde meydana geldi.

Gaziantep yönünde ilerleyen İsmail Aydın idaresindeki 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ö.Ç idaresindeki 02 AEP 552 plakalı tırın altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAT, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındığı kazada AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartıldı.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobildeki Esma Aydın (12)ve Zeynep Kübra Aydın (15) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı aileden 8 kişi ise ambulanslarla Gaziantep 'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.