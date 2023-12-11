Beşparmak otu ishali mucize yöntemle böyle kesiyor

İnsanların korkulu rüyası olan ishal sorununu çözen beşparmak otu dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Beşparmak otu ishali mucize yöntemle böyle kesiyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishal sorununu çözen beşparmak otu dikkat çekti.

İŞTE MUCİZE YÖNTEM...

Mucize otu; Bir litre suya 25 gr kök atıp çay demler gibi kaynatırsanız ve günde birkaç fincan tüketirseniz, ishal sorununu çözebilirsiniz.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), virüs ya da kontamine olmuş yiyeceklerinin bağırsak hareketlerini bozması ile dışkılamanın normalden daha sık (24 saatte 3 ve daha fazla) ve cıvık olması durumudur.

BEŞPARMAK OTU NASIL KULLANILIR?

50 gram bitkiyi 4 bardak suya ekleyip 10 dakika kaynatın. Sonra suyu soğutup süzün.

Her gün yemeklerden önce bir çay bardağı için.

Aynı suyu gargara yapmak için de kullanabilirsiniz.

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