Bestemsu Özdemir kaza kurbanı Mia’ya sahip çıktı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sevilen oyuncu Bestemsu Özdemir, hayvanlara olan sevgisiyle biliniyor. Önceki gün karşılaştığım güzel oyuncu, köpeği Mia'yı gezmeye çıkarmıştı. Ayaküstü sohbet ettiğim Özdemir, Mia'yı Yedikule Barınağı’ndan aldığını anlattı.

Araba çarpması sonucu bir bacağını kaybeden köpeği büyük bir merhamet ve sevgiyle sahiplenen Özdemir, 2 senedir Mia'ya bebek gibi baktığını söyledi. Minik yavrunun kaza travmasını atlatmasına yardımcı olan oyuncu, Mia'nın şimdi çok mutlu ve sevgi dolu bir köpek olduğunu anlattı. Birçok kişinin, "Üç bacaklı köpeğe bakamazsın" diye kendisini caydırmaya çalıştığını da anlatan Özdemir, ertesi gün dayanamayıp geri dönmüş ve Mia'yı ailesinin bir ferdi yapmış. Mia'yı yorulunca kucağına alarak taşıyan güzel oyuncuyu ben de bu duyarlı davranışından ötürü kutluyorum.

