Betis'in Osimhen'i Antony için pamuk eller cebe

Real Betis’in yıldız oyuncusu Isco, takımın Antony’yi kadroda tutabilmesi için halktan bağış toplanması gerektiğini söyledi. Manchester United’dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı kanat oyuncusu, Betis formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol atıp 4 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

İspanyol kulübü, Antony’nin maaşının en az yüzde 84’ünü ödüyor. Haftalık 100 bin dolardan fazla kazanan oyuncunun maliyeti, Betis için önemli bir yük oluşturuyor. Isco, "Onun en az bir yıl daha kalması için bağış toplamalıyız. Geldiğinden beri takımda büyük bir değişim yarattı. Bize çok şey katıyor" dedi.

ANTONY’NİN KATKISI TAKIMI UÇURDU

Antony’nin gelişiyle Betis, istikrarlı bir çıkış yakaladı. Yeşil-beyazlı ekip, Brezilyalı oyuncunun takıma katılmasından bu yana oynadığı 12 maçın sadece ikisini kaybetti. Sevilla karşısında alınan 2-1’lik zaferle, takım art arda altıncı galibiyetini elde etti ve La Liga’da altıncı sıraya yükseldi. Betis, sezon sonunda ilk dört içinde yer alarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

UNİTED KARİYERİ VE TRANSFER GEÇMİŞİ

Antony, 2022 yılında Ajax’tan Manchester United’a 81 milyon dolar bonservis bedeliyle transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar’ın en pahalı ikinci transferi olan Brezilyalı oyuncu, United formasıyla 96 maçta 12 gol attı. Ancak Premier Lig’de son golünü Nisan 2023’te kaydetti ve bu sezon takımıyla sadece 13 maçta forma şansı buldu.

Betis, kulüp tarihindeki en pahalı transferini 1998’de 22 milyon dolara Denilson’u alarak gerçekleştirdi. Antony’nin bonservisi bu rakamın çok üzerinde olsa da, kulüp ve taraftarlar onun takımda kalmasını istiyor. Isco’nun çağrısı, Betis yönetiminin Antony’yi gelecek sezon da kadroda tutabilmek için farklı yollar arayabileceğini gösteriyor.