Beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İdris D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrularak orta refüje çıkan otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan beton direk, otomobilin üstüne devrildi. Kaza sonucunda sürücü İdris D. ile araçta yolcu olarak bulunan Enes K. ve Kerem A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve OEDAŞ ekipleri geldi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen OEDAŞ ekiplerinin beton elektrik direğini kaldırmasıyla araç çekildi. Bulvar üzerinde aksayan trafik normale döndü.