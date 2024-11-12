Beton mikseri döke döke ilerledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beton mikseri döke döke ilerledi

Kağıthane'de seyir halindeki beton mikserinden caddeye harç döken sürücü, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan beton mikseri sürücüsü yola harç dökmeye başladı. Beton mikseri arkasında ilerleyen sürücü ise, durumu fark ederek kornaya bastı. Ardından da o anları cep telefonuyla kaydetti.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE PARA CEZASI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Beton mikserinin plakasının 34 FST 580, sürücüsünün ise Sedat B. olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan sürücü Sedat B.'ye, "Yükü, karayoluna dökülecek, akacak sekilde yüklemek" maddesinden bin 440 lira ve "Karayolunda kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek sekilde saygısız araç kullanmak" maddesinden 690 lira idari para cezası uygulandı. Araç sahibine ise, "Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakası takmak" maddesinden 2 bin 647 lira olmak üzere 2 kişiye toplam 4 bin 777 lira idari para cezası uygulandı.

Beton mikseri döke döke ilerledi

Beton mikseri döke döke ilerledi

Son Haberler
10 ayda 3 ton 997 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10 ayda 3 ton 997 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Başsavcılıktan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest bırakılmasına itiraz
Başsavcılıktan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in serbest bırakılmasına itiraz
Dedektör köpek tepki verdi, tırın lastiğinden 53 kilo esrar çıktı
Dedektör köpek tepki verdi, lastikten uyuşturucu çıktı
Galaxy Tab S6'ya beklenen güncelleme geldi
Galaxy Tab S6'ya beklenen güncelleme geldi
Bel ve boyun fıtığına iyi gelen egzersizler neler? Uzmanlar ve bilim açıklıyor...
Bel ve boyun fıtığına iyi gelen egzersizler neler? Uzmanlar ve bilim açıklıyor...