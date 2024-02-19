Beton mikseri otobüse arkadan çarptı: 5 yaralı

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan 34 TN 1834 plakalı otobüs, Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirirken yavaşladı. Bu sırada, 34 GAD 137 plakalı beton mikseri otobüse arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kaza sonucunda, beton mikseri sürücüsü ve otobüste bulunan dört yolcu yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün durağa geldiğinde yavaşladığı ve ardından beton mikserinin otobüse arkadan çarptığı görüldü. Ayrıca, kaza sonrası yolcuların otobüsten indikleri de görüntülere yansıdı.