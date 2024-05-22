Beton şantiyesinde kamyon devrildi: 1 ağır yaralı

Kaynak: DHA
Beton şantiyesinde kamyon devrildi: 1 ağır yaralı
Elazığ’da bulunan bir beton şantiyesinde, sürücüsünün kontrolünden çıka kamyon, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, kamyon şoförü Ö.T., kabinde sıkışarak ağır yaralandı.

Güneykent Mahallesi’nde bulunan bir beton şantiyesinde meydana gelen olayda, Ö.T. kontrolündeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazanın etkisiyle, şoför kabininde sıkışan Ö.T. yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ö.T., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının sonucunda araçtan kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı iletildi.

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