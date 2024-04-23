Betül Kurt’un ölümünde flaş gelişme! Yayladaki evin önünde bulunmuştu

Geçtiğimiz pazar günü, Soğucak Yaylası’nda gerçekleşen olayda, kaldirik otu toplamak için yaylaya giden Erhan Sofuoğlu (48), bir kadının hareketsiz şekilde yattığını fark ederek yetkililere haber verdi.

KESİCİ VE DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucunda, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği ve kimliğinin Betül Kurt olduğu anlaşıldı. Kurt’un bedeninde herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Kurt’un cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi ve burada yapılan ilk incelemeler sonucunda ölüm nedeni belirlenemedi. Alınan örnekler daha detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Kurt’un cenazesi Sakarya’nın Serdivan ilçesinde defnedildi.

3 ARKADAŞIYLA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Betül Kurt’un yaylaya M.D., Y.K. ve D.B. isimli üç arkadaşıyla birlikte gittiği tespit edildi. Bu üç şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA ÇIKINCA AYRILDI İDDİASI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, yaylada birlikte uyuşturucu kullandıklarını ve sonrasında çıkan bir tartışma sonucu Betül Kurt’un ayrıldığını, ölüm olayıyla bir ilgileri olmadığını ve Kurt’un ölüm haberini daha sonra aldıklarını belirttikleri öğrenildi. Ayrıca, Betül Kurt ve gözaltına alınan üç kişinin uyuşturucu kullanma suçundan kayıtları olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.