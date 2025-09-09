Beyaz Futbol'da canlı yayında şok anlar. Ekrana müstehcen video yansıdı

Futbol -yorum programı Beyaz Futbol’un geçtiğimiz gün canlı yayınında izleyicileri şaşırtan bir an yaşandı.

Programın yorumcularından Sinan Engin’in konuştuğu esnada ekrana aniden müstehcen içerikli bir video yansıdı.

Canlı yayında yaşanan bu talihsiz olay, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Sinan Engin’in yorum yaptığı sırada gerçekleşen olay karşısında programdaki isim kısa süreli şok yaşadı.

Bir anda ekrana yansıyan görüntüleri gören Engin, ilk tepkisini “Napıyosunuz siz ya?” sözleriyle verdi. Engin’in şaşkınlığı sürerken, moderatör Ertem Şener’in öfkesi ise ekrana yansıdı.

Olayı fark eder etmez rejiye seslenen Şener, sert ifadeler kullandı. Reji ekibine seslenen Şener, “O masalara bilen insanları oturtun arkadaşlar. Buradan herkese söylüyorum; doğru düzgün insanları oturtun. Ya ben giderim ya içerdekiler gider” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Stüdyoda gerilimin yükselmesine neden olan bu çıkış sırasında Şener’in oldukça sinirli olduğu gözlendi.

Yaşanan olayın ardından sözlerine devam eden Ertem Şener, bu tür durumlarla sık sık karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, “Sonra ömür boyu biz çekiyoruz bunları ya” diye sitem etti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol, yıllardır futbol dünyasına dair yorumları ile beraber program esnasında yaşanan ilginç anlarla da gündeme geliyor.

Ancak bu kez program, ekrana görüntü nedeniyle sosyal medyada geniş yankı buldu. O anların kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.

Beyaz Futbol programında geçtiğimiz aylarda da yine ekrana farklı içerik görüntüleri yansımış Ertem Şener yine 'ne yapıyorsunuz' diyerek tepki göstermişti.