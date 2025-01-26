Beyaz gelinliğini giydi: İlk meyveleri Şubat ayında

Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'nin birçok bölgesi kış şartlarıyla mücadele ederken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Beyaz gelinliği giyen Datça’da Şubat ayı içerisinde ilk çağla meyvesini verecek.

Datça Palamutbükü Mahallesinde Ocak ayının ortalarında başlayan erkenci badem ağaçlarındaki çiçek açma mevsimi Şubat ayı ortalarında ilk meyvelerini vermeye başlayacak. Türkiye'de en erken Çağla ürünün hasat edildiği Datça'da dolu ve don olayı yaşanmaması durumunda bu yıl çağla badem veriminin yüksek olacağı açıklandı.

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Datça'da üretici badem üreticisi Mehmet Özer, çiçek açan erkenci bademin şu anki mevsim şartları devam ettiği sürece rekoltede sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Burasının ikliminden dolayı 10-12 dereceye düşmediği için badem çiçekleri erkenci de var, normal açan da var. Onun için don ve dolu olmadığı müddetçe herhangi bir zararı olmaz. Yağmur güzel yağdı. Bu sene badem güzel olur" dedi.

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