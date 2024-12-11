Beyaz Saray: Terör örgütü YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceğiz

ABD yönetimi, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin "terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini" kabul ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Jon Kirby, Türkiye'nin “vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına” sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin “yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını” söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, “Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki." dedi.

Kirby, Suriye'deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

YPG/PKK'YA VERDİKLERİ DESTEK KONUSUNDA DEAŞ'ı BAHANE GÖSTERDİ

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, “ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'DEN YPG'YE ÜST DÜZEY ZİYARET

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, Suriye'de YPG'yi ziyaret etti. General Kurilla, "DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetine olan bağlılığımız sürüyor. Suriye’ye komşu ortaklarımızın güvenliğine kararlılıkla bağlıyız" diyerek ABD’nin bölgedeki stratejik önceliklerini açıkladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın düşmesinin ardından bölgede yeni güç dengeleri oluşurken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla Suriye'de ve Irak'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Kurilla'nın Suriye’de terör örgütü PKK-YPG’ye gerçekleştirdiği ziyaret dikkat çekti.