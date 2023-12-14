Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan İsrail’i ziyaret etti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’e geldi. Sullivan, ilk olarak Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelirken, görüşmede Gazze Şeridi ve Lübnan sınırındaki çatışmalar ele alındı. Bakan Gallant yaptığı açıklamada, ABD yönetimine "kayıtsız şartsız desteği" için teşekkür etti.

Sullivan daha sonra İsrail’de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk da katıldı.

Sullivan ve Netanyahu’nun görüşmenin ardından Savaş Kabinesi üyeleriyle kapsamlı bir toplantı yapması bekleniyor.

