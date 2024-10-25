Beyaz Saray'dan Boeing hamlesi. Grevi çözmeye çalışacaklar

Amerikan uçak devi Boeing'in 13 Eylül'de başlattığı grevde işçiler, işverenin yüzde 35'lik teklifini kabul etmedi. İşte bu noktadan sonra devreye girmek için Beyaz Saray hazırlanıyor.

Beyaz Saray uçak üreticisi Boeing ile 33.000 grevdeki makinisti temsil eden sendika arasındaki anlaşmazlık sürecini çözmek için kolları sıvadı.

BEYAZ SARAY'DAN ÇAĞRI GELDİ

Beyaz Saray’dan taraflara, her iki taraf için de uygun bir anlaşma sağlanması yönünde çağrı bulundu.. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden’ın bu süreci yakından izlediğini ve tarafları anlaşma sağlamak için teşvik ettiğini açıkladı.

Boeing'in en çok satan modelleri 737 MAX, 767 ve 777 üretiminin durmasına neden olan grevle ilgili olarak Çalışma Bakanı Çalışma Bakanı Julie Su, Boeing ve sendika ile müzakerelere devam ettiğini ifade etti.

Seattle’da görüşmelere katılan Su, taraflarla iletişimi sürdürüyor.Boeing'in ilk yaptığı beş yıl için yüzde 25'lik teklifi işçilerin yüzde 64'ü kabul etmemişti. Bunun ardından işveren zam teklifini yüzde 35'e çıkardı ancak işçiler yüzde 40 zamda direniyor. Bu ikinci teklif de sendika kabul etmedi.

Bu aşamada devreye giren Beyaz Saray grevi çözmeye çalışacak.