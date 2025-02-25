Beyaz Show için tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz Show için tarih belli oldu

Başlayıp başlamayacağı yılan hikayesine dönen Beyaz Show için tarih belli oldu. Ece Erken hayranlarının merakla beklediği program için tarih verdi.

Uzun soluklu show programlarından Beyaz Show, yeniden ekranlara dönüyor. Beyazıt Öztürk'ün sevilen programı sunumuyla özdeşleşen program yakın zamanda yeniden izleyicilerle buluşacak.

22 sezon yayınlandıktan sonra 2018 yılında noktalanan Beyaz Show için her sezon yayına başlıyor iddiaları ortaya atılıyordu. Artık iddialar gerçek oldu.

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Ünlü ekran yüzü Ece Beyaz Show'un Eylül 2025'te yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağını söyledi.

BU KEZ BANTTAN YAYINLANACAK

Ece Erken, Beyazıt Öztürk ile telefonda görüştüğünü ve Beyaz Show hakkında konuştuğunu söyledi. Ece Erken'in Beyazıt Öztürk'ten edindiği bilgilere göre Beyaz Show için 12-13 bölümlük bir anlaşma yapıldı ve çekimler bu yaz başlayacak.

Eylül ayında yayına konması beklenen Beyaz Show bu kez banttan yayınlanacak.

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