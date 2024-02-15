Beyaz TV’den çifte ayrılık. Üst düzey isim ile ekran yüzü veda etti

Beyaz TV’den ayrılık haberleri art arda geldi. 25 yıl çalıştığı NTV’ye veda ederek Ekim 2023'te Beyaz TV’ye transfer olan Haber Koordinatörü Gökhan Gerçek ile TRT Haber’den ayrılarak Beyaz TV ile anlaşan Spiker Tuğba Dalkılıç, kanalla yollarını ayırma kararı aldı.

GÖKHAN GERÇEK KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Gökhan Gerçek, Hürriyet Ankara bürosunda foto muhabirliği yaparak, ardından NTV’ye transfer olmuş ve yaklaşık 25 yıldır da NTV’de görev almıştı. Gerçek, Ekim 2023'te Beyaz TV Haber Koordinatörü görevini üstlenmişti.

Gökhan Gerçek, Çağdaş Gazeteciler Derneği 2010 Başarılı Gazetecileri Ödülleri'nde 'Televizyon Haber' kategorisinde 'Yargı, Yargıyı Dinledi' haberi ile, 2012 yılında yine ‘Televizyon Haber’ kategorisinde 'Kod adı umut' haberiyle, 2015 yılında ise 'IŞİD yazışmaları' haberiyle ödüle layık görülmüştü.

TUĞBA DALKILIÇ KİMDİR?

Tuğba Dalkılıç, 1982’de Ankara’da doğdu. Sosyoloji ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde mezun oldu. Yönetim ve organizasyon ile psikoloji alanlarında yüksek lisans yaptı. “Herkes güzel ve etkili konuşabilir” adlı bir eser de yazan Tuğba Dalkılıç, aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.