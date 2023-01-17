'Bursa Bülbülü' filminin en can alıcı noktası ortaya çıktı. Beyaz zambaklar şarkısı ortalığı yıktı geçti

Ata Demirer'in yazdığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Bursa Bülbülü 13 Ocak 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlandı.
Başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Bursa Bülbülü filminin konusu, oyuncu kadrosu ve müzikleri büyük beğeni topladı.
Özellikle Beyaz Zambaklar şarkısı ve sözleri filmi izleyenlerden tam not aldı.
Filmde Ata Demirer'in hayat verdiği Cengiz karakterinin yazdığı ve seslendirdiği Beyaz Zambaklar tüm izleyenlerin hafızasında yer etmeyi başardı.
Söz konusu şarkı kısa sürede online müzik platformu Spotify’da çok dinlenenler arasına girdi.
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