17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'Bursa Bülbülü' filminin en can alıcı noktası ortaya çıktı. Beyaz zambaklar şarkısı ortalığı yıktı geçti

'Bursa Bülbülü' filminin en can alıcı noktası ortaya çıktı. Beyaz zambaklar şarkısı ortalığı yıktı geçti

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Bursa Bülbülü filmi izleyenler tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncunun sözlerini yazdığı Beyaz Zambaklar şarkısı ise kısa sürede çok dinlenenler arasına girdi

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:35
Takip Et

Beyaz zambaklar şarkısı ortalığı yıktı geçti. 'Bursa Bülbülü' filminin en can alıcı noktası ortaya çıktı.

'Bursa Bülbülü' filminin en can alıcı noktası ortaya çıktı. Beyaz zambaklar şarkısı ortalığı yıktı geçti
+
Aa
-

Ata Demirer'in yazdığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Bursa Bülbülü 13 Ocak 2023 tarihinde Disney Plus'ta yayınlandı. 

Başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Bursa Bülbülü filminin konusu, oyuncu kadrosu ve müzikleri büyük beğeni topladı.

Özellikle Beyaz Zambaklar şarkısı ve sözleri filmi izleyenlerden tam not aldı.

Filmde Ata Demirer'in hayat verdiği Cengiz karakterinin yazdığı ve seslendirdiği Beyaz Zambaklar tüm izleyenlerin hafızasında yer etmeyi başardı.

Söz konusu şarkı kısa sürede online müzik platformu Spotify’da çok dinlenenler arasına girdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿CHP’li Özgür Özel’den Nedim Şener’e FETÖ yanıtı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Çin'in nüfusu, 2022'de 1961'den beri ilk kez azaldı
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
﻿Bu dut kürü kandaki iltihabı kurutuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.