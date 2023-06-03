Beyazıt Meydanı'nda çınar ağacı devrildi. Turist rehberi altında kaldı

Olay, saat 18.30 sıralarında Beyazıt Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda bulunan bir çınar ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle ortadan ikiye bölünerek devrildi. Ağacın altında kalan turist rehberi ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak devrilen ağacın altından rehberi çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralanan rehbere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı turist rehberi, ambulansla hastaneye götürüldü. Rehberin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Turist kafilesi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.