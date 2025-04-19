Beyazıt'ta üniversite öğrencilerine polis ablukası!

İstanbul'da üniversite öğrencileri, Saraçhane eylemlerinin 1'inci ayında Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürümek için buluşuyor.
Meydanda buluşmak üzere bölgeye gelen öğrencilerin çevresi bir grup polis tarafından abluka altına alındı.
POLİS EKİPLERİNDEN UYARI!
Beyazıt Meydanı'nda yüzlerce öğrencinin polis ablukası altındaki bekleyişi devam ediyor.
Giderek kalabalıklaşan öğrenci kitlesine karşı polis "eylemin kanunsuz olduğu"nu iddia ederek "dağılın" anonsu yapmaya başladı. Anonsa karşı öğrenciler kol kola girip sloganlarla karşılık veriyor.