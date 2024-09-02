Beyin cerrahı küçük kızına hastanın kafasında delik açtırdı

Avusturyalı bir beyin cerrahının ameliyat sırasında verdiği akıl almaz karar duyanları şoke etti. Ocak ayında Avusturya'nın ormanlık bir bölgesinde başından yaralanan bir kişi helikopter ambulansla ülkenin güneydoğusundaki Graz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

İddiaya göre, adı açıklanmayan bir beyin cerrahı, olayın ardından ameliyata alınan 33 yaşındaki hastanın ameliyathanesine13 yaşındaki kızını götürdü ve küçük kızına hastanın kafatasında bir delik açtırdı. Ameliyatın iyi geçtiği ancak hastanın halen tedavi gördüğü kaydedildi.

OLAY İSİMSİZ BİR İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Graz savcılığı Nisan ayında isimsiz bir ihbarla olaydan haberdar edildi. Avusturya basını, ismi açıklanmayan hastanın vakayı medyadan öğrendiğini ve hastanın ancak Temmuz ayında polis tarafından bilgilendirildiğini bildirdi.

Hastanın avukatı Peter Freiberger şunları söyledi: 'Orada yatıyorsunuz. İsteksiz, bilinçsiz ve bir kobaysınız. Bunu tarif etmenin başka bir yolu yok. Bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. İletişim yok, açıklama yok, özür yok, hiçbir şey yok. Bu tek kelimeyle utanç verici” dedi.

Freiberger ameliyat ekibine dava açtı ve kurbanlar için tazminat talebinde bulundu.