Uluslararası bilim dünyası, zihinsel keskinliği ve hafızayı destekleyen bazı içeceklerin sırrını araladı.

Yapılan derinlemesine araştırmalar ve önde gelen uzmanların görüşleri, günlük yaşamda sıklıkla tüketilen dört içeceğin beyin performansı üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koydu.

Hawaii Üniversitesi’nden bütünleyici tıp uzmanı Dr. Terry Shintani, özellikle yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önlemede rol oynayabilecek dört güçlü içeceğe dikkat çekti.

Dr. Shintani ve ekibinin desteklediği bilimsel veriler, bu içeceklerin antioksidan ve nöroprotektif bileşenler açısından zengin olduğunu gösterdi.

İşte uzmanların öne sürdüğü, beyni güçlendiren ve hafızayı geliştiren o kritik içecekler:

1. Kırmızı Gücün Kaynağı: Pancar Suyu

Dr. Shintani'nin önerdiği içecekler arasında ilk sırada yer alan pancar suyu, yüksek nitrat içeriği sayesinde öne çıktı. Nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi, beyin de dahil olmak üzere kan dolaşımını önemli ölçüde iyileştirdiğini uzmanlar ifade etti.

Bilimsel Dayanak: Gerontology dergisinde yayımlanan bir araştırma, pancar suyu tüketiminin, beyne giden kan akışını iyileştirerek yaşlı yetişkinlerde bilişsel performansı artırdığını gözlemledi. Uzmanlar, haftada birkaç kez düzenli pancar suyu tüketiminin bu olumlu etkilere kapı araladığını belirtti.

2. Saklı Flavonoid: Hibiskus Çayı

Dr. Terry Shintani, hibiskus çayının hafızanın ve bilişsel sağlığın korunmasına destek olduğunu dile getirdi. Hibiskus çayının içerdiği gossypetin adlı flavonoidin kritik bir rol üstlendiği belirlendi.

Uzman Görüşü: Gossypetin, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid plaklarını temizlemekle görevli mikroglia hücrelerini uyarma yeteneği taşıyor. Shintani, bu antioksidan gücün beyin sağlığını koruma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

3. Altın Baharatın Sırrı: Zerdeçallı Çay (Karabiber Eklenerek)

Zerdeçalın ana etken maddesi olan kurkuminin, beyin performansı üzerindeki çarpıcı etkileri birçok bilimsel yayında yer aldı. Dr. Shintani, karabiber ile tüketilen zerdeçallı çayın anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerinin beyin sağlığını desteklediğini belirtti.

Bilimsel Dayanak: Yapılan çalışmalar, kurkuminin hafif bilişsel bozukluğu olan yetişkinlerde hafızayı iyileştirebileceğini ortaya koydu.

Nörologlardan Dr. Dale Bredesen (UCLA, Amerika) ve ekibinin araştırmaları, kurkuminin nörodejeneratif süreçleri yavaşlatma ve beyindeki inflamasyonu azaltma potansiyeline işaret ettiğini ifade etti.

Kurkuminin biyoyararlanımını artırmak için piperin içeren karabiberle birlikte tüketilmesi gerektiği bildirildi.

4. Bağırsak-Beyin Ekseni: Kombuça

Probiyotik ve fermente bir içecek olan Kombuça, son yılların popüler sağlık trendlerinden biri olarak öne çıktı.

Dr. Terry Shintani, Kombuça'nın bağırsak-beyin ekseni mekanizması aracılığıyla bilişsel performansı etkilediğini savundu.

Uzman Görüşü: Kombuça'daki probiyotiklerin nörotransmitter üretimine katkıda bulunarak ruh halini ve bilişi olumlu yönde etkilediği belirtildi.

Washington Üniversitesi'nden Dr. Perrie O’Donnell (Sinirbilimci) gibi uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının, beyin sağlığı ve bilişsel fonksiyonlar için hayati önem taşıdığını ve bu tür fermente içeceklerin bağırsak dengesini desteklediğini ifade etti.