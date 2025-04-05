Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Naşit Özcan'dan haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Naşit Özcan'dan haber geldi

Ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Entübe edilen oyuncudan haber geldi.

Son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterini canlandırmıştı. Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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68 yaşındaki oyuncunun hayat arkadaşı Elif Hanım sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba herkese. Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor.

Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor.

Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum."

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