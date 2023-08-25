Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Giresun’da 16 Ağustos günü evinde hipertansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 64 yaşındaki Harun Ceylan, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 Ağustos’ta beyin ölümü gerçekleşen Ceylan’ın ailesi tarafından organ bağışına izin verildi. Bunun üzerine karaciğeri ve böbrekleri bağışlanan hastanın organları Ankara, Samsun ve Sivas’ta organ bağışı sırası bekleyen 3 hastaya yaşam umudu oldu. Hayatını kaybeden hastanın yakınlarının da onayıyla donörden alınan karaciğer ve böbrekler, eş zamanlı olarak Ankara, Samsun ve Sivas'ta nakil bekleyen 3 ayrı hastaya nakledildi.

Giresun Organ Nakli Koordinatörü olarak görev yapan Anestezi ve Animasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Azime Bulut yaptığı açıklamada, “Hastamız evindeyken yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirmiş ve maalesef acile geldiğinde şuur durumu oldukça kötü ve koması çok derin bir hastaydı. Yapılan beyim pimlerinde yaygın beyin kanaması ve cerrahi olarak düzeltilemeyecek kadar kötü bir tablosu olduğu ortaya çıktı. Beyin cerrahisi ve anestezi uzmanlarının ilk yatıştaki görüşü de hastanın takiplerinde beyin ölümü tablosunun gerçekleşeceği yönündeydi. O sebeple biz beyin cerrahisiyle birlikte hastayı bu açıdan yakın takibe aldık. Yatışından sonra yaklaşık 24 saat bekledikten sonra hastaya birçok test ve beyin ölümü şüphesiyle yaptığımız muayene yöntemi ve yine görüntüleme yöntemi ile bir doktor heyeti ile hastaya beyin ölümü tanısını koyduk. Beyin ölümü tanısı konduktan sonra hasta yakınlarından organlarını bağışlamalarını istedik. Bu aileye en başından beri durumun buraya gelebileceğinin bilgisini vermiştik. En baştan çok olumlu, insancıl ve merhametli yaklaşmışlardı. Beklediğimiz gibi hastanın organları bağışlandı” dedi.

Sürecin en başından beri bu yönde ilerleyeceğini hasta yakınlarına bildirdiklerini ve organ bağışı için izin veren aileye teşekkür eden Bulut, “Biz aynı günün sabahında Ankara’dan gelen ekiple organları çıkarıldı. Ülkemizde organ sırası bekleyen maalesef binlerce insandan biri olan 3 kişiye nakledildi. Biri Samsun’da biri Sivas’ta biri de Ankara’da. Hastanın karaciğeri ve böbrekleri nakledildi. Ben aileye şükranlarımı söylemek isterim. Amcamıza da rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

“KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞINDA ALT SIRALARDAYIZ”

Ülkemizde organ nakli bekleyen binlerce hastanın bulunduğunu beliren Bulut, canlıdan canlıya yapılan organ bağışında üst sıralarda olduğumuzu kadavradan yapılan organ bağışlarında da alt sıralarda olduğumuzu ifade eden Bulut, şunları söyledi:

“Ülkemizde binlerce insan böbrek, karaciğer ve diğer organların naklini bekliyor. Ülkemizde aslında canlıdan canlıya yapılan organ nakilleri karaciğer ve böbrek gibi bunlarda dünya sıralamasında üst sıralardayız, verici olma hususunda. Ancak kadavradan dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş cenazeden alınan organ sıralamasında çok alt sıralardayız. Yani biz toplum olarak yaşarken sevdiğimiz ya da yakınımız olan birine organlarımızı gönül rahatlığıyla verebiliyoruz. Ama ölümümüzden sonra organlarımızı bağışlamamız konusunda çekimseriz ve kadavradan organ bağış oranımız çok düşük. Bunun altında yatan sebeplere çok çalışıyoruz ve toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlığımızda bu yönde birçok çalışma yapıyor.”