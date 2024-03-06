Beyin sisinde anahtara, telefona cüzdana dikkat

Beyin sisi, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarla ortaya çıkan bir kavramdır. Acaba kimlerde daha çok görülüyor, nasıl anlaşılıyor ve nasıl tedavi ediliyor?

KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR?

Beyin sisi, özellikle korona virüs atlatan kişilerde ve hastanede yoğun bakımda tedavi görenlerde sık rastlanıyor. Literatürde henüz bir hastalık olarak kabul edilmiyor. Ancak birçok hastalığın neden olduğu nörolojik problemlere yol açıyor. Bu yüzden de son yılların en önemli sağlık sorunlarından biri sayılıyor.

BEYİN SİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar karantina önlemleri ve ölümler nedeniyle birçok kişide psikolojik rahatsızlık, sinir, stres gibi sorunların arttığına işaret ediyor. 2020’nin başından beri hayatımızı değiştiren korona virüs süreci, herkesi farklı şekilde etkiliyor. Yapılan çalışmalara göre özellikle covid-19 geçiren kişilerde beyin sisi ortaya çıkıyor. Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinde zorlanma yaşadığı durum olarak tanımlanıyor. Zihinsel yorgunluk da denilebilir.

BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çöpe atılmaması gereken eşyaları çöpe atmak Televizyon izlerken yorulmak

Araba ve bilgisayar kullanmak gibi işlerde yetenek kaybı yaşamak

Araba kullanırken yoldan çıkmak

Toplu taşıma araçlarına yanlış binmek

Unutkanlık

Sinirli olmak

İki işi aynı anda yapamamak

Kelime bulmakta güçlük çekmek

Kelimeleri yazarken zorlanmak

Etrafıyla bağlantısını koparmak

Mental performansın düşmesi

Başladığı işleri bitirememek

Sosyal medyada çok fazla zaman harcamak

Eşyaları kaybetmek veya bulamamak

Gazete, kitap vs. okurken dikkatinin dağılması ve sayfaları fark etmeden çevirmesi

Uykusuzluk

Uykudan yorgun kalkmak

Uykuya girememek

Kolay sinirlenmek

Ağlamak

Önemli konularda karar vermekte zorlanmak

Markette gözünün önündeki ürünü farketmemek Sorumluluklarını unutmak

Çene ve eklem ağrısı

Diş problemleri

Dikkat eksikliği

Konsantrasyon bozukluğu

Düşüncelerini toparlayamamak

Strese dayanıklı olamamak

Tepkilerini kontrol edememek

Bağırsak rahatsızlığı

NEDENLERİ NELERDİR?

Magnezyum eksikliği

Kansızlık

Uyku problemi

Tiroit problemi

B vitamini eksikliği

D vitamini eksikliği

Demir eksikliği

Çok fazla çay ve kafein içmek

Düzensiz beslenmek (hazır gıdalar veya karbonhidrat ağırlıklı beslenmek)

Hormonal dengesizlikler

Kronik toksin yükü ve iltihaplanma

Kan-beyin bariyerinin hasar görmesi

Metilasyon bozukluğu

Yoğun çalışmak

Şeker hastalığı

Bağırsak geçirgenliği

Yanlış beslenme sonucunda kan şekerinin dalgalanması

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Önerilen beslenme programına uyarak 3 ay boyunca glütensiz, şekersiz ve süt ürünlerinden uzak durmalısınız. Açık havada kısa süreli yürüyüşler yapmalısınız. Taze sebze ve meyve, zeytinyağı, tereyağı, kuru yemiş gibi gıdalar tüketmelisiniz. Fiziksel aktivitelerinizi arttırmalısınız.

Ağır metal toksisitesi riskine karşı önlem almalısınız. Bu dönemde mutfakta kullandığınız metal eşyaların kaliteli olmasına, yemeklerinizi alüminyum folyo ile pişirmemeye, tüketeceğiniz deniz ürünlerini güvenilir yerlerden almaya, kimyasallardan ve deterjanlardan uzak durmaya çok dikkat etmelisiniz. Kronik stresi azaltmak için kaliteli bir uyku düzenine geçmelisiniz

BİLİŞSEL ZORLUKLARLA BAŞ ETME

Zorlu işleri yapmak için en enerjik olduğunuz zamanı seçin. Aynı anda birden fazla işe konsantre olmaya çalışmayın. Odaklanmaya çalışırken dikkatinizi dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın (örneğin radyoyu kapatın, sessiz bir yere geçin).

Önemli işlerinizi küçük parçalara ayırın ve not tutun. Randevularınızı takip etmek için bir takvim veya ajanda kullanın. Telefonunuzdan hatırlatıcılar kurun. Yaşam alanınızı düzenli tutun. Cüzdan, anahtar gibi önemli eşyalarınızı belli bir yerde tutun. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin.