Beykoz’da AKP’nin itirazları reddedildi, seçim kurulu önünde kavga çıktı

İstanbul’da CHP’nin seçimi kazandığı ilçelerde AKP cephesinden gelen itirazlar devam ediyor.

İlçe Seçim Kurulu’na başvuran AKP temsilcileri, Gaziosmanpaşa ve Beykoz’daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti.

Beykoz’da tüm oyların sayılması ile geçersiz oyların sayılması yönünde AKP’nin yaptığı itirazlar reddedildi.

Karar sonrası İlçe Seçim Kurulu binasından sevinçle çıkan CHP’liler, “Kazandık” derken, dışarıda bekleyen partililer de alkışlarla karşılık verdi.

Karar sonrası CHP’liler ile AKP’liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik partililerini sakinleştirdi. Gerginlik kısa sürede yatıştı.

Beykoz’da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre sandıktan çıkan oyların yüzde 45,87’sini alan CHP adayı Alaattin Köseler, ipi göğüsleyen isim oldu. AKP’li mevcut Belediye Başkanı Murat Aydın’ın oy oranı ise yüzde 44,91’de kaldı.