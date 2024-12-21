Beykoz’da Çerkes Cengiz'in villasına polis baskın yaptı, çıkanlar şoke etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beykoz’da Çerkes Cengiz'in villasına polis baskın yaptı, çıkanlar şoke etti

İstanbul Beykoz'da bir eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda kaya kartalı, Nil timsahı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile hayvan tahnitleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'da Görele Mahallesi'nde bir adrese 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

"Çerkez Cengiz" olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun evine gerçekleştirilen operasyonda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil nimsahı tahniti ele geçirildi.

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Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Beykoz’da Çerkes Cengiz'in villasına polis baskın yaptı, çıkanlar şoke etti

Beykoz’da Çerkes Cengiz'in villasına polis baskın yaptı, çıkanlar şoke etti

Beykoz’da Çerkes Cengiz'in villasına polis baskın yaptı, çıkanlar şoke etti

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