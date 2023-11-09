Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü paniğe neden oldu

Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü, şoförünün hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına savruldu. Otobüste bulunan şoför ve 2 yolcunun olduğu kaza paniğe neden oldu.