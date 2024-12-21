Beykoz'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonet devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beykoz'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonet devrildi

İstanbul Beykoz'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda bir iş yerinin duvarına çarpan kamyonet devrildi.

Beykoz'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayan kamyonet bir iş yerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde 13:00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen kuru gıda taşıyan kamyonet kayarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada şoför ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler, kaza sırasında yola dökülen yakıtın üzerine kum döktü. Kaza nedeniyle oluşan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Beykoz'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonet devrildi

Beykoz'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonet devrildi

Beykoz'da iş yerinin duvarına çarpan kamyonet devrildi

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