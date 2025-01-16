Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

Beykoz’da müstakil bir evin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. 5 metre yükseklikte çöken duvarda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi Şadırvan Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Günlerdir süren yağışın ardından Kızıler ailesinin yaşadığı evin 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı aşağıda bulunan başka bir evin bahçesine çöktü. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Önlem amaçlı evlerine girmeyen ailenin, yakınlarına gittiği öğrenildi.

Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

"YAĞMUR NEDENİYLE ÇÖKTÜ"

Mahalle sakini Mustafa Duyar, istinat duvarının çöktüğü esnada evin içerisinde ailenin bulunduğunu ifade ederek, "Daha önce bu evde tadilat yaptık ama yağmur nedeniyle burası çöktü. Çok eski bir ev. Aile o esnada evindeydi. Çok şükür yaralımız yok. Bu evde 4 kişi yaşıyordu. Şu an komşulara gittiler. Ekipler bahçenin kapısını kilitledi. Eve giriş çıkış yok" dedi.

Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

"Ev yıkıldı sandık"

Bir diğer mahalle sakini Nesrin Düzgün, çökme esnasında gürültünün duyulduğunu söyleyerek, "Dün akşam saatlerinden bir ses duyduk. Ev yıkıldı sandık. Tanklar yuvarlanmıştı. Aşağı indim, baktım, duvar çökmüştü. Toprak suyu emdi, ondan dolayı oldu. Büyük bir ses çıktı, korktuk. Gece yarısı bir bölüm daha inmiş" diye konuştu.

Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

Beykoz’da istinat duvarı büyük bir gürültü ile yıkıldı

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