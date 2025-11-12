Olay, yükün çevreye saçılmasına neden olurken, yetkililer soruşturmayı sürdürüyor.

Kaza, öğleden sonra saat 15.15 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 06 DNF 966 plakalı kamyon, Kaymakdonduran'daki engebeli toprak yolda ilerlerken, sürücünün kontrolü yitirmesi üzerine yan yattı.

Araçtaki mıcır yükü etrafa yayılırken, M.Ç. kazadan yaralı olarak kurtuldu.Olay yerine hızla ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ilk yardım müdahalesini sahada gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden M.Ç.'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, devrilen kamyonun kurtarılması ve yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek üzere teknik incelemelere devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin zorlu arazi koşullarında daha dikkatli olması çağrısında bulundu.