Beykoz'da polis trafikte tartıştığı ünlü mimarı vurdu

Turgut Toydemir, trafikte görev saati dışında kendi aracıyla hareket halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Polis memuru, aracını durdurmasını istediği Turgut Toydemir'in aracını durdurmaması üzerine tabancısı ile ateş açtı. Turgut Toydemir ateş açılması üzerine yaralandı. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

ARACA RAST GELE ATEŞ AÇTI

Olay saat 19.00 sularında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mesai saati dışında kendisine ait araçla trafikte seyreden polis memuru S.Ç., aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri Turgut Toydemir'i yaraladı. Turgut Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durabildi. Trafikteki diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte diğer polislere teslim olarak gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.açığa alındı.