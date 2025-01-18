Beykoz'da sır ölüm! 2 kez ölümden dönen adamın vasiyeti şoke etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Beykoz’da daha önce yangında yaralandı ve bir süredir da yaşadığı otomobilde ölü bulunan Ender K’nin vasiyeti şoke etti. Ender K, 2023 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. 2 kez ölümden döndüm.”

İddiaya göre, Beykoz Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde vatandaşlar, 34 HSH 850 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araç içerisinde 44 yaşındaki Ender K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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YANGINDA YARALANDI, VASİYET BIRAKTI

Daha önce kaldığı yerde çıkan yangında yüzünden yanarak yaralanan Ender K.'nın bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Şahsın 2023 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. 2 kez ölümden döndüm. Cenazeme, üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum" yazdığı görüldü.

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