Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan Milli Eğitim Bakanı'na sert tepki. 'Akıla bak akıla'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclisinde yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Konuşmasında hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Çalık, devlet okullarındaki 23 Nisan törenlerindeki mali yükü ve çocukların etütler için para ödediği durumu sorguladı. Çalık, "Tören için devlet okulları salon tutuyor. Kıyafet parası, salon parası, bilmem ne… Olmayan için 500 lira da para. Olmayan ne yapıyor sizce? Veremiyor, değil mi?" ifadelerini kullanarak, bu durumun adaletsizliğine dikkat çekti.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Çalık, okullardaki mali yükü ve çocukların eğitim olanaklarına erişimini engelleyen bu durumu eleştirdi. Konuşmasının devamında, "Akıla bak, akıla. Milli Eğitim Bakanı’na söylüyorum; akıla bak, akıla. Dava etsin beni. Milli Eğitim Bakanı’na söylüyorum, okullardan haberdar mı? Okullarda çocuklarımızın etüt için, her ders için para ödediğinden haberdar mı? Milli Eğitim Bakanı para ödeyemediği için etütlere gidemeyen çocukların ağladığından haberdar mı? O zaman yapma Milli Eğitim Bakanlığı. Etraf yangın yeriyse bırak söndürecek adamlar gelsin. Bu millet çaresiz değil!” diyerek, çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekti.

Çalık'ın bu konuşması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Başkan Çalık'ın hükümete yönelik eleştirileri ve çözüm önerileri, sosyal medyada gündem ve beğeni topladı.