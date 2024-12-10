Beylikdüzü'nde 14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beylikdüzü’nde bir binaya gelen 3 kadın binanın ikinci katındaki dairenin kapısını açtıktan sonra, 14 dakika içerisinde 100 bin dolar parayı alarak kayıplara karıştı. Polis, şimdi kamera görüntülerine yakalanan kadınları arıyor.

Gürpınar Mahallesi'nde yabancı uyruklu Y.N.'nin oturduğu binanın önüne dün saat 15.30 sıralarında yüzlerinde cerrahi maske olan 3 kadın geldi. Kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı. Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi.

Beylikdüzü'nde 14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlıkEvin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde hırsızlığı farkeden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde 14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık

Beylikdüzü'nde 14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık

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