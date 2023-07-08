Beylikdüzü'nde bir sirkin deposunda yangın çıktı

Beylikdüzü'nde bir sirkin depo olarak kullanılan çadırında çıkan yangın hasara yol açtı.

Beylikdüzü'nde bir sirkin deposunda yangın çıktı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sirkin depo olarak kullanılan çadırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, depoda hasara neden oldu.

Basın mensuplarına konuşan sirkin yöneticisi ve ip cambazı Özdemir Turan, sabah koku alması üzerine kalktığını ve çadırın üst tarafından dumanların çıktığını gördüğünü söyledi.

Kısa sürede çadırı alevlerin sardığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"50-60 yıllık antikalarım, birikimlerim komple yandı, hiçbir şey kalmadı. Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar, sihirbazlık malzemeleri hepsi gitti. Manevi zararım çok yüksek. Maddi zararım da sihirbazlık malzemelerim nereden baksanız 1 milyon lirayı buluyor. İçerideki diğer eşyayla 2-3 milyon liralık zararım var."

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