Beylikdüzü'nde boş arazide yangın

Beylikdüzü'nde yangın paniği

Beylikdüzü'nde, bir fabrika ile tadilat aşamasındaki bir binanın arasındaki boş arazide meydana gelen yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, fabrika ve tadilat gören binanın dış cephesine sıçradı, ancak şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadan söndürülebildi.

Olay, bugün saat 13.40 civarında Yakuplu Mahallesi'ndeki boş bir arazide gerçekleşti. Plastik malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın hızla büyüdü ve gökyüzünü kaplayan dumanlar, çevre ilçelerden bile görülebildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen itfaiye takviyesiyle yangın kontrol altına alındı ve korkutan yangın, can kaybı veya yaralanma olmaksızın başarıyla söndürüldü.

Yangını gören ve yardıma koşan karşı fabrikanın çalışanı Ferhat Türgen, "Boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnsanlar buraya her türlü çöpü atıyor. Şanslıydık, itfaiye ekiplerimiz hızla müdahale etti. Yanan lastikler ve plastik atıklar vardı, fabrikanın duvarlarına monte edilmiş sandviç paneller de zarar gördü," şeklinde konuştu.