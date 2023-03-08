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Camide 'pes' dedirten hırsızlık

Beylikdüzü'nde 2 kişi, camiden güpegündüz mikrofonları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 20:26
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Beylikdüzünde camiden mikrofon çalan hırsızlar kamerada

Camide 'pes' dedirten hırsızlık
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(İHA)- Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki Hz. Hamza Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 şahıs, camide kimse olmadığı sırada içeri girdi. Etrafı kontrol ettikten sonra hırsızlar, mihrap ve kürsüdeki mikrofonları yerinden çıkararak aldı. 

Daha sonra müezzin mahfiline giderek oradaki hoparlöre bağlı mikrofonu da alan şahıslar, camiden çıkarak uzaklaştı. 

Olay sonrası ihbar üzerine camiye polis ekipleri sevk edilirken, konu ile ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise caminin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

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