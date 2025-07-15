Beylikdüzü'nde koku alarmı! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde koku alarmı! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde 15 katlı binanın bodrum katında su deposu boyaması çalışması esnasında 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi. Olaya müdahale etmek için gelen 2 itfaiye eri daha kokudan etkilenirken 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan bir binada saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 15 katlı binanın bodrum katında su deposunda çalışma yapan 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi.

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Şahısların yardım sesini duyan apartman sakinleri itfaiye polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olaya müdahale için gelen ve bodruma giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenirken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Toplam 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Zehirlenme sebep olan neden ise yapılacak olan araştırma sonucu ortaya çıkacak.

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Olay sırasında apartmanda bulunan vatandaş, "Binada çığlıkları sesleri duyduk geldik. Şu anda iyiler sedyede gördüğümüz kadarıyla" dedi.

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