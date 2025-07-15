Beylikdüzü'nde koku alarmı! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Beylikdüzü'nde bulunan bir binada saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 15 katlı binanın bodrum katında su deposunda çalışma yapan 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi.

Şahısların yardım sesini duyan apartman sakinleri itfaiye polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Olaya müdahale için gelen ve bodruma giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenirken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Toplam 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Zehirlenme sebep olan neden ise yapılacak olan araştırma sonucu ortaya çıkacak.

Olay sırasında apartmanda bulunan vatandaş, "Binada çığlıkları sesleri duyduk geldik. Şu anda iyiler sedyede gördüğümüz kadarıyla" dedi.