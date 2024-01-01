Beylikdüzü'nde korku dolu anlar. Havai fişekler insanların üzerine geldi

Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde korku dolu anlar. Havai fişekler insanların üzerine geldi
Yılbaşı kutlamalarında kullanılan havai fişekler kontrolden çıkınca zor anlar yaşandı. Kontrolden çıkan havai fişeklerin üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar kaçarak, kurtuldu. O anlar kemeraya yansıdı.

Havai Fişekleri uzmanların kontorlü altında atılması gerekiyor. Ancak vatandaşlar bunu dinlemeyince olası tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte onlardan biri de Beylikdüzü'nde yaşandı.

Beylikdüzü Beykent Mevkii'nde havai fişekler saat tam 12'de ateşlendi. Belli ki o havai fişekler uzmanları tarafından atılmıyordu.

İlk başlarda işler doğru gitse de bir süre sonra havai fişekler kontrolden çıktı olanlar oldu. Önce havai fişekleri atanlar kaçmaya başladı. Vatandaşlar ise tehlikeyi hissetmeye başlamıştı. Çünkü işler kontrolden çıkmıştı.

Yılbaşı kutlamaları için patlatılan havai fişekler kontrolden çıktı. İnsanların üzerine gelmeye başladı. Vatandaşlar korku içinde kaçmaya başladı. İnsanların panik içinde kaçtığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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